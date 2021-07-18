محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات لعيد الأضحى

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من الاستعدادات للإحتفال بعيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة ،وانعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات المتعددة ،خلال خلال أيام العيد، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة .

شدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير اسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ،و الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك.

وجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة ،و تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على توفير الخدمات العامة للمواطنين،وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف؛ لاستقبال أي حالات مرضية، والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف مع وقف الإجازات بالنسبة لمفتشي التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه جاري تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على محلات الجزارة، والأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، موجها المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ، مدير الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية؛ لمواجهة أي طوارئ تحدث أثناء العيد، كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتواجد نوبتجية بالمركز الرئيسي بالشركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءًا، وتواجد نوبتجية كيميائي وفني بالمركز الرئيسي وأخرى لكل محطة على مدار الـ 24 ساعة، وتواجد مشرف فني وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بالعمل بنظام الورديات لجميع العاملين بالهندسات على مدار الـ 24 ساعة مع وجود وردية من الإدارة العليا بقطاعات الشركة، وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافة المهمات المطلوبة وتجهيز كافة الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ (الديزل) ومحولات متنقلة على مقطورات بالمناطق الهامة وخاصة المرافق والمستشفيات.

ووجه المحافظ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد ، وتقتصر صلاة العيد بالمساجد وعددها 4 ألاف و500 مسجد بكفر الشيخ

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أنه وجه بتعقيم وتطهير المساجد والبالغ عدده أكثر من 4 ألاف و500 مسجداً بقرى ومدن المحافظة ، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين بالاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات مع التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحي في الطرقات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنه تم التنسيق مع كافة إدارات الشئون الصحية، على مستوى المحافظة لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أي من مستشفيات المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات بجميع المستشفيات، وتم التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية، واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية بالمخازن، للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، فيما تم تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، والاستعداد بتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها بالاستعانة بها عند الحاجة.

وأضافت سلام، انه تم تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية طبقا للقرار رقم 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين، وتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور أيمن عبداللاه ، مدير عام مديرية الطب البيطري، على استمرار فتح المجازر بمدن وقرى المحافظة وعددها 19 مجزراً ونقطة ذبح بصفة منتظمة لاستقبال الأضاحي وحتى آخر أيام عيد الأضحى، ومع ذبح أضاحي الأهالي والجمعيات الأهلية تحت الكشف والإشراف البيطري الكامل بدون رسوم، وتواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، بالإضافة إلى تواجد جميع أطباء المجازر وحتى نهاية أول أيام العيد مع عمل نوبتجيات للأطباء باقي أيام العيد، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، والتأكد من جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.