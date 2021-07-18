بسبب التأخير.. محافظ القليوبية يوقع غرامة على مقاول تطوير مجزر شبرا الخيمة

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قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبيةأعمال تطوير مجزر شبرا الخيمة، والتي يشرف عليها جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وقال بيان صحفي الأحد، إن المجزر يقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميًا، إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.



ووجه المحافظ، خلال تفقده للمجزر، بتطبيق الغرامة المقررة على مقاول المشروع لعدم الالتزام بالمواعيد المحدده لتسليم المشروع، حيث كان من المفترض تسلمه خلال بداية الشهر الحالي، مؤكدا أن الهدف من أعمال التطوير توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.