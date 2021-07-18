أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده -
دعوة رسمية للإبلاغ عن تضارب سعر ملصق وباركود الأدوية بالصيدليات -
قرابة 625 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكّد" في عسير -
وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه -
رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة -
تفاصيل وأسباب كارثة إشتعال النيران فى اسطبل عنتر -
المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين -
الرياض.. "إخاء" تُمَكّن أكثر من 3800 مستفيد خلال العام الماضي‎‎ -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه -
فيديو.. لحظة هروب عدّاءة بيلاروسيا في مطار طوكيو واحتمائها بالشرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق بشمال سيناء

Print
تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق بشمال سيناء تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فرع الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مجالس المدن، صباح اليوم، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات، وذلك قبل انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية العامة بشمال سيناء.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

أضاف رضوان، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوي أو إخطارات خلال الفترة الماضية، بجانب عدم الاشتباه في اصابة الطلاب والملاحظين بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة