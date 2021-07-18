تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق بشمال سيناء

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قام فرع الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مجالس المدن، صباح اليوم، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات، وذلك قبل انطلاق امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية العامة بشمال سيناء.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

أضاف رضوان، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوي أو إخطارات خلال الفترة الماضية، بجانب عدم الاشتباه في اصابة الطلاب والملاحظين بفيروس كورونا المستجد.