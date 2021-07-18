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توافد طلاب الأدبي علي اللجان في الشرقية لأداء امتحان الفلسفة والمنطق

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توافد طلاب الأدبي علي اللجان في الشرقية لأداء امتحان الفلسفة والمنطق توافد طلاب الأدبي علي اللجان في الشرقية لأداء امتحان الفلسفة والمنطق

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توافد طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، والمقرر لها في العاشرة من صباح اليوم الأحد.

وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم، قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس، والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي نحو 45 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة ،وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، وروساء المدن والأحياء

المصرى اليوم

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