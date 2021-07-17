استمرار العمل بجمارك السخنة والقاهرة والدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد غدا

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أجرى الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، السبت، زيارة تفقدية لجمارك السخنة، للمشاركة مع العاملين بمصلحة الجمارك وجمارك السخنة بالعمل في العطلة الرسمية والتى وجه رئيس المصلحة الدعوة أمس لجميع المنافذ الجمركية والمناطق اللوجستية والإدارات الجمركية المرتبطة بالنزول للعمل يومي السبت والأحد، للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات والبضائع الواردة والمصدرة، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية ودعما للتصدير والاستثمار.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل وأداء العاملين بمصلحة الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركى .

في بداية الجولة تفقد رئيس مصلحة الجمارك ساحات الفحص والمعاينة حيث زار ساحة 600 وساحة 800 وتابع أعمال اللجان على الطبيعة وتم التنبة على الجميع بالسرعة في الآداء مع مراعاة الدقة في الكشف والمعاينة .

وأكد غتورى، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ فقد أصدر تعليماته باستمرار العمل بالمنافذ الجمركية والمراكز اللوجيستية اليوم السبت وغدا الأحد بالتنسيق مع الرقابة على الواردات وسلامة الغذاء والشركات الخازنة والتوكيلات والبنوك. تحقيقا لسرعة الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة.

وقال رئيس المصلحة إن الجمارك قد توسع دورها من الجباية إلى الحماية وتشجيع حركة الصادرات وتحفيز الإستثمار وجذب السياحة إلى مصر وتسهيل حركة التجارة بين الحدود، مؤكدا أن جميع العاملين في الجمارك يدركون جيدا دورهم في حماية أمن البلاد من السلع المغشوشة التي تضر بأمن ومصلحة المواطنين، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

وقال إن منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذي يُسهم في دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية .

وأشار إلى أنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن: «١٥٤٦٠» والبريد الإلكترونى: Aci.campaign@mts-egy.com للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة.

واجتمع غتورى مع العاملين بجمارك السخنة للتعرف عن قرب على التحديات وحصر المشاكل والمعوقات ووضع حلول جذرية لها والسعى الجاد والفورى لتيسير التغلب عليها .

وأوضح حسام جاد المولى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة أن إجمالى الحاويات التي نزلت للساحة اليوم حوالي 1460 حاوية، تقدم اصحاب الشأن بحوالي 421 بيان جمركي بما يزيد عن 800 حاوية وجاري العمل اليوم على انهاؤها والباقي غدا وأنهم في انتظار أصحاب الشأن غدا لاستكمال الكشف لمن لم يتقدموا اليوم .

وقدم رئيس مصلحة الجمارك بالتهنئة لهم ولجميع السادة العاملين بمصلحة الجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجه الشكر للعاملين بجمارك السخنة ولجميع العاملين الذين استجابوا لنداء الوطن والواجب وقاموا بالنزول للعمل في عطلتهم الرسمية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق اللوجستية والإدارات الجمركية المرتبطة، وأثنى على المجهود الكبير الذي يقوم به العاملين بجمارك السخنة ومضاعفتهم لجهودهم خلال الفترة الماضية لتحول عدد كبير من الحاويات لميناء السخنة لانخفاض النولون بها عن الموانئ الأخرى وبما أدى لزيادة ومضاعفة الحصيلة الجمركية.

كما أدار حوارا مع المسؤولين حول معوقات العمل حيث تم الشكوى من أن حجم العمل الحالى أكبر من استيعاب الميناء وبالتالى يحتاج لدعم في المعدات والتجهيزات والأفراد من جانب شركة موانئ دبى لتسريع وتيرة العمل ووجه رئيس المصلحة بالتواصل مع المسئولين لتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة كما وافق على ضم صنف إطارات الكاوتش للسيارات إلى لجنة التسعير بالسمنة لتوحيد الأسعار.

كما التقى بمساعد مدير أمن الميناء ورئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء للتنسيق معهم حول آليات العمل .

كما اجتمع الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ببعض مستوردى ومستخلصى رسائل قطع غيار ومستلزمات المحمول، وتم مناقشة مشكلة الأجهزة التي تعمل بالبلوتوث حيث أوضح أن مشكلة المستوردين مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأنه تم التوجيه بالإفراج عن الحاويات بعد الفرز والتجنيب، أو التجزئة والإفراج عن مشمول الحاويات باستثناء الإكسسوارات التي تعمل بتقنية البلوتوث والتي يتم بحثها حاليًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان تحقيق المصلحة العامة للحفاظ على استقرار السوق وسير العملية التجارية في مسارها الطبيعي.

كما ناقش معهم مشكلة تأخر إعتماد الأسعار الخاصة قطع غيار ومستلزمات المحمول ووجه بنزول العاملين بالإدارة العامة للقيمة للعمل غدا الأحد لحل هذه المشكلة .

كما قام جميع العاملين بالمركز اللوجيستى بالدخيلة وادارة الحركة بالحضور اليوم بكامل العدد وإدارات حركة الوارد والصادر والمركز اللوجستي بجمارك دمياط وإدارات الحركة بجمارك شرق وغرب بورسعيد استجابة لطلب الأستاذ رئيس مصلحة الجمارك .

كما حضر للعمل أيضا العاملين بالمركز اللوجيستى بمطار القاهرة وشارع فريد وشارع الطيران والعاملين بالإدارة العامة للصادرات الجوية والإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية والصادر بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر .

من ناحية أخرى توجه اليوم وفد من بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة جمارك الإسكندرية لمتابعة العمل بجمارك الإسكندرية وذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس مصلحة الجمارك.