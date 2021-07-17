كاف يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا العاشر في تاريخه

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هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

وكتب «الكاف» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها: «الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات».

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.