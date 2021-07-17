الشناوي يُهدي الخطيب قميص الأهلي رقم 10 باسم «بيبو» (صورة)

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قام محمد الشناوي، حارس وقائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بإهداء محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قميص الفريق يحمل اسم بيبو برقمه الشهير «10».

وشهدت مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز إهداء الشناوي قميص الفريق لرئيس النادي يحمل عليه اسم «بيبو».

وتٌوج الأهلي بالنجمة العاشرة عقب ثلاثية أمطر بها شباك كايزر تشيفز في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء مساء اليوم السبت.