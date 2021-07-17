الرياض.. تدشين برنامج "ساحة حارتنا" للتعريف بالموروث الشعبي

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يستهدف الطلاب والطالبات بمناطق المملكة كافة خلال إجازة الصيف

دشَّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة النشاط الطلابي مسابقة (ساحة حارتنا)، وذلك ضمن برنامج (نشاطي) الذي أطلقته وزارة التعليم للطلاب والطالبات في إجازة صيف هذا العام.

وأُقيمت المسابقة في حديقة الدوح برعاية مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، وبحضور مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة. وتم خلال المسابقة مشاركة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في فقرات المسابقة المتنوعة التي حظيت بتفاعل كبير بين الحضور.

وفي نهاية المسابقة قام مدير النشاط الطلابي بتوزيع الجوائز والهدايا على الحضور المشاركين في المسابقة.

وقال مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة إن المسابقة عبارة عن فعاليات ومسابقات شعبية حركية، تعكس الموروث الشعبي لمناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك بهدف تقوية الروابط الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني، وتعزيز مفاهيم نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع.

وأوضح "أبو عباة" أن المسابقة مستمرة طيلة الصيف، وستنفَّذ في الحدائق العامة والساحات، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وتستهدف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

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