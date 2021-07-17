خبيرة تغذية: مرض السمنة سببه الأساسي جهل بثقافة الأكل

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قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرض السمنة سببه الأساسي هو جهل ما يمسى بـ«ثقافة الأكل»، موضحة أنه في البلاد الغربية يتم تقديم الشوربة أولا في المطاعم، وقبل الوجبات الدسمة، مشيرة إلى أن علاج المسنة لن يحدث بنجاح إلا إذا أدرك مريض السمنة أنه متضرر.

وأضافت «سامى»، خلال لقائها مع الشيف يسري، ببرنامج «تتبيلة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن السمنة تعتبر واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وحدوث التهابات في الجلد بسبب الطيات بين طبقات الجلد، مشيرة إلى أن السمنة واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تطوير مقاومة الأنسولين بالجسم الذي يؤدي إلى النوع الثاني من مرض السكري.

وأشارت إلى أن إنقاص الوزن للجسم خلال الجلوس في المنزل يكون عن طريق تنظيم تناول وجبات الأكل بشكل كبير كمرحلة أولى مع تأكيد مواعيد تناول الوجبات خلال اليوم، موضحة أنه يجب تنظيم تناول الوجبات، مع عدم تناول أي وجبات في الليل؛ بالإضافة إلى ممارسة الرياضة في المنزل لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة من خلال تمارين لفك العضلات.