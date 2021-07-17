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محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني بالمندرة دون دفع جنيه واقع «بقشيش»

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محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني بالمندرة دون دفع جنيه واقع «بقشيش» محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني بالمندرة دون دفع جنيه واقع «بقشيش»

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية معشوقة كل المصريين وترحب بضيوفها على مدار العام.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على مدار الـ20 عاما الماضية كان لا يوجد شاطئ مجانا في الإسكندرية وكانت التذاكر تتراوح بين 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

ولفت إلى أن الأسرة كانت تحتاج إلى نحو 300 جنيه حتى تدخل إلى الشاطئ ما بين تذاكر وإكراميات.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه تم عمل شاطئ مجانًا في منطقة المندرة بالإسكندرية لأهالي المحافظة ولكل المصريين.

وأردف أن رب الأسرة يدخل الشاطئ الجديد ببطاقة الرقم القومي مجانا ويجد شمسية وكراسي دون أن يحتاج دفع جنيه واقع «بقشيش»، كما أن الباعة الجائلين ممنوعين من دخول شاطئ المندرة.

واستطرد أنه يمكن لأي مواطن في حجز مكانه على الشاطئ من خلال تطبيق على الهاتف، مؤكدًا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الشاطئ حيث إن المسافة بين كل شمسية والأخرى تبلغ 4 أمتار.

المصرى اليوم

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