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مناظرة النيابة لجسد «طفلة إمبابة»: ممزق بـ 14 طعنة

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مناظرة النيابة لجسد «طفلة إمبابة»: ممزق بـ 14 طعنة مناظرة النيابة لجسد «طفلة إمبابة»: ممزق بـ 14 طعنة

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كشفت مناظرة نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، لجثمان الطفلة التي عُثر على جثمانها داخل «جوال» في منطقة المنيرة بإمبابة، عن إصابتها بنحو 14 طعنة بأنحاء متفرقة من جسدها الذي تمزق إثر الطعنات.


وأفادت مصادر قضائية، بأن أجهزة الأمن تكثف من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، لا سيما وأن مكان العثور على الجثة لا توجد به كاميرات مراقبة يمكن الاستعانة بها خلال حركة سير التحقيقات.


وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثمان تحت تصرفها بمشرحة زينهم، لحين الاستعلام عن أسرة الطفلة وتحديد هويتها، وطلبت تحريات الأمن للوقوف على ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبها.

المصرى اليوم

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