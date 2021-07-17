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أحمد الرافعي: لم أشعر بالخوف من تجسيد شخصية الرفاعي في «الاختيار»

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أحمد الرافعي: لم أشعر بالخوف من تجسيد شخصية الرفاعي في «الاختيار» أحمد الرافعي: لم أشعر بالخوف من تجسيد شخصية الرفاعي في «الاختيار»

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قال أحمد الرافعي، الفنان والمخرج المسرحي وأحد أبطال مسلسلي «الاختيار» و«اللي ملوش كبير»، إنه لم يشعر بالخوف أثناء تجسيد شخصية عمر الرفاعي في مسلسل “الاختيار”، مضيفًا: «أقصى تصوراتي إن اللي شغالين في المهنة إني كويس ومعدي».

وأضاف «الرافعي»، خلال لقائه مع ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج «3 ستات»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أنه دائما يكون لديه تحسب لأي رد فعل، منوهًا بأنه وصلته مضايقات وتهديدات مثل الإشادات.

وأشار الفنان والمخرج المسرحي، إلى أن دوره في مسلسل «اللي ملوش كبير» كان أقل جهدا من دوره في مسلسل الاختيار، لأنه يتم التعامل مع شخصية متوافرة في الحياة بكثرة، مضيفًا: «شخصية عماد موجودة بكثرة».

ولفت إلى أنه لو عرض عليه البطولة سيختار مسلسل «أبوالعلا البشري»، لافتًا إلى أنه من أجمل المسلسلات التي عرضت، منوهًا بأنه سيعرض له عمل جديد قريبا.

المصرى اليوم

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