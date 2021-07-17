درجة الحرارة 44 وأمطار متوقعة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا وطوال أسبوع العيد

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تستمر درجات الحرارة غدًا الأحد حول معدلاتها المتوقعة من الأرصاد الجوية والسائدة خلال اليومين الماضيين، وتصل درجة الحرارة غدًا إلى 44 درجة للعظمي و45 للمحسوسة في جنوب مصر، ويطرأ تحسن طفيف على الطقس في مصر من شمال مصر إلى شمال الصعيد بينما يظل الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد، ونعرض فىيما يلي تقرير الأرصاد عن الطقس في مصر خلال أسبوع.

يظل الطقس غدًا مثل الطقس اليوم رطب شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة غير رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية وذلك خلال النهار، ويكون طقس الغد معتدل الحرارة رطبا على جميع أنحاء مصر.

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على أبوسمبل وحلايب وشلاتين في أقصي جنوب البلاد على فترات متقطعة غدًا، ويستمر نشاط الرياح غدًا على القاهرة الكبري وجنوب سيناء، وتكون الرياح على مصر عمومًا شمالية غربية سرعتها بين 8 عقدة و16 عقدة.

تكون الرطوبة النسبية غدًا 70-30 في القاهرة، و85-40 في السواحل الشمالية، و40-25 في شمال الصعيد، و30-15 في جنوب الصعيد، وترتفع درجات الرطوبة النسبية من الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة.

حالة الطقس خلال يوم الوقفة وأسبوع عيد الأضحي

تنخفض درجات الحرارة يوم وقفة عيد الأضحي بمقدار طفيف عن درجات الحرارة السائدة يوم الأحد هيئة، وتكون درجات الحرارة يوم وقفة العيد وخلال إجازة عيد الأضحى كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى تظل درجات الحرارة ثابتة للعظمي من الإثنين إلى الخميس عند 37 درجة بانخفاض درجتين عن الأحد وتكون المحسوسة 39 درجة، وتنخفض العظمي الجمعة إلى 36 درجة و38 للمحسوسة.

السواحل الشمالية تكون درجات الحرارة ثابتة للعظمي من الإثنين إلى الجمعة عند 32 درجة بانخفاض درجة واحدة عن الأحد وتكون المحسوسة 34 درجة، ماعدا يوم الخميس تكون العظمي 31 والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى تستمر درجات الحرارة ثابتة من الأحد للأربعاء عند 41 للعظمي و43 للمحسوسة، وتنخفض الخميس إلى 40 للعظمي و42 للمحسوسة، وتواصل الإنخفاض الجمعة إلى 39 للعظمي و41 للمحسوسة.

شمال الصعيد تستمر درجات الحرارة ثابتة من الأحد والإثنين عند 41 للعظمي و43 للمحسوسة، وترتفع الثلاثاء إلى 42 للعظمي و44 للمحسوسة، ووتنخفض الأربعاء إلى 41 للعظمي و43 للمحسوسة، وتستمر في الانخفاض الخميس إلى 40 للعظمي و42 للمحسوسة، وتواصل الانخفاض الجمعة إلى 39 للعظمي و41 للمحسوسة.

جنوب الصعيد العظمى ترتفع درجات الحرارة الإثنين وحتى الأربعاء بمقدار درجة واحدة عن الأحد لتصل إلى 45 درجة للعظمي و46 للمحسوسة، وتنخفض الخميس والجمعة درجتين لتصل إلى 43 درجة للعظمي و44 للمحسوسة.

وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري، واستمرار فرصة الأمطار على أبوسمبل وحلايب وشلاتين من الأحد إلى الثلاثاء، ونشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية خلال تلك الفترة.

درجة الحرارة 44 ويتوقع أمطار! تفاصيل حالة الطقس غدًا وطوال أسبوع العيد

تفاصيل درجات الحرارة غدًا الأحد

تستمر درجات الحرارة غدًا الأحد حول معدلاتها خلال اليومين الماضيين وتكاد تكون متطابقة مع درجات الحرارة أمس واليوم.

وتظل درجات الحرارة غدًا في القاهرة ثابتة عند 39-26، والمحسوسة 41 درجة، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسكندرية الأحد 33-25 بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة.

وتظل درجات الحرارة في أسوان وإدفو الأعلي في مصر غدًا وتكون 44-28 والمحسوسة 45 درجة، وتظل ثابتة أيضًا في أبوسمبل عند 43-28 و44 للمحسوسة، وكذلك الأقصر وقنا 43-27 و44 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة في أسيوط 41-26، شرم الشيخ 41-28، حلايب 36-27، الفيوم 40-24، المنيا 40-25، سوهاج 42-26، بني سويف 40-25، شلاتين 38-27، العريش 34-25، الغردقة 42-28، الطور 39-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 32-25، رفح 33-24، دمنهور 35-25، شبين الكوم 38-26، المنصورة 38-26، الزقازيق 38-26، بلطيم 33-24، سيوة 37-23، الإسماعيلية 39-25، السويس 39-25، دمياط 31-25، السلوم 31-23، طنطا 38-26 درجة.

درجة الحرارة 44 ويتوقع أمطار! تفاصيل حالة الطقس غدًا وطوال أسبوع العيد

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