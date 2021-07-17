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بعد شطب حلا شيحة.. منة شلبي تدعم أشرف زكي: «الفن مهنة عظيمة والموهبة رزق من ربنا»

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بعد شطب حلا شيحة.. منة شلبي تدعم أشرف زكي: «الفن مهنة عظيمة والموهبة رزق من ربنا» بعد شطب حلا شيحة.. منة شلبي تدعم أشرف زكي: «الفن مهنة عظيمة والموهبة رزق من ربنا»

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دعمت الفنانة منة شلبي نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، بعد قراره الاخير بشطب اسم حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية، بسبب أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني .

وكتبت منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة :«كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية، أستاذي الخلوق الجدع أشرف زكي في جميع قراراته.. الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا».

وكان الفنان أشرف زكي قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي »: «مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعة بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة».

المصرى اليوم

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