ثاني أيام العيد.. أبطال «موسى» في ضيافة منى الشاذلي

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يحل أبطال فيلم «موسى»، ضيوفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 21 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار والمخرج بيتر ميمي عن كواليس الفيلم، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلف الكاميرا، لا سيما الطريفة والغريبة.

كما يتحدث كريم عن علاقته بوالده الراحل، والفيديوهات الطريفة التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الفنان سليمان عيد.

تشهد الحلقة أيضا عددا من الألعاب الطريفة، ويؤدي الثلاثي عددا من الأغنيات، أبرزها «كابوريا» للفنان الراحل أحمد زكي.