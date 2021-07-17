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بسبب حلا شيحة .. مريم سعيد تهاجم أشرف زكي: «ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تآكل قرص»

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بسبب حلا شيحة .. مريم سعيد تهاجم أشرف زكي: «ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تآكل قرص» بسبب حلا شيحة .. مريم سعيد تهاجم أشرف زكي: «ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تآكل قرص»

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قامت الفنانة مريم سعيد صالح بشن هجوم على نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، بسبب تصريحات حلا شيحة الأخيرة، بشأن تبرؤها من مشاهدها الرومانسية بكليب «بحبك»، لفيلم «مش أنا»، لتامر حسني .

كتبت مريم منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «ولما هي أصلا مشطوبة من النقابة اشتغلت إزاي بأدوار بطولات آخر سنتين تلاتة.. بصراحة مش لاقية مبرر؟».

وتابعت: «بس فعلا علامات الاستفهام كل يوم بتكتر أدامي وما بقيتش عارفة أنا ليه تعبت ودرست وخدت كارنيه ومطلوب مني أدفع اشتراك وأمشي بالأوراق المظبوطة، مدام الحكاية بالحب، أنا زعلانة وحزينة بجد لأن ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تاكل قرص قهر ومنسيين ومتهمشين».

جاءت تصريحات مريم سعيد بعد المداخلة الهاتفية، التي أجراها مساء أمس الفنان أشرف زكي، ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي »: «مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعة بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة».

المصرى اليوم

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