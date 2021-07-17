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شريف أساسي وديانج بديلًا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة كايزر تشيفز

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شريف أساسي وديانج بديلًا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة كايزر تشيفز شريف أساسي وديانج بديلًا.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة كايزر تشيفز

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:
محمد الشناوي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي - أليو ديانج - صلاح محسن - محمد هاني - محمود عبد المنعم كهربا

ويخوض الأهلي اليوم السبت، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، (الثامنة بتوقيت المغرب)، على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

المصرى اليوم

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