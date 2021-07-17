خصومة ثأرية وراء مقتل «عجوز القناطر» رميًا بالرصاص أمام ابنه

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استمعت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، لأقوال ابن «عجوز منشأة القناطر»، الذي نجا من رصاص 4 أشخاص مجهولين قتلوا أبيه أمام عينه.



قال الابن، خلال التحقيقات: «كنت جالسًا وأبي- 66 سنة- في قطعة أرض ملكنا، وفوجئت بإطلاق الجناة للأعيرة الآلية تجاهنا، لكن النيران أصابت أبي وقتلته على الفور، فيما أنا نجوت بأعجوبة»، وأضاف الناجي من الموت- 38 سنة، أمام النيابة: «هناك خصومة ثأرية بين عائلتنا وعائلة أخرى، واتهمهم بقتل أبي رميًا بالرصاص».



ودلت مناظرة النيابة لجسد المجني عليه على استقرار طلقات نارية بأماكن متفرقة من الجسد، أحدثت فتحات دخول وخروج. وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، والقبض على مرتكبيها. وانتهت إلى التصريح بدفن جثمان المجني عليه، وما تزال التحقيقات مستمرة.

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