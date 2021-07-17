الأقصر : إزالة الونش حاجب رؤية بانوراما الصرح التاسع بالكرنك

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تقدمت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، بقيادة الخبير السياحى، محمد عثمان، بالشكر لكل من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على إزالة الونش، والتى تعد خطوة إيجابية لإظهار روعة وجمال معبدالكرنك، خاصة إن المعبد على بعد خطوات من أعظم طريق في التاريخ متمثلا في طريق الكباش الفرعونى، مؤكدا أن الونش كان يخصم من جمال المعبد.

ازالة ونش من امام الصرح التاسع بمعبد الكرنك

أضاف عثمان، إن إزالة الونش له دور مستقبلى في زيادة تسويق معبد الكرنك في الأسواق المختلفة، مؤكدا أن مجموعة المعابد في الكرنك تشهد مجموعة من الترميمات لم تحدث منذ ٧٠ عاماً، كما أن الأقصر ستشهد تدفقات من السياحة الإسبانية خلال شهر أغسطس المقبل، ومجموعة من الوفود الأمربكية خلال شهر سبتمبر المقبل .

ازالة ونش من امام الصرح التاسع بمعبد الكرنك

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، بعد ٥ أيام من العمل المستمر، تم إزالة الونش المعروف باسم «ونش الكرنك»؛ القائم عند الصرح التاسع منذ عام 1990 لاستخدامه في إعادة بناء البرج الغربي من الصرح التاسع داخل معابد الكرنك بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الأخيرة لمدينتي الأقصر وأسوان .

ازالة ونش من امام الصرح التاسع بمعبد الكرنك

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية إزالة الونش استمرت خمسة أيام بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والتي نقلته إلى البر الغربي من النيل لاستخدامه في الأعمال الجارية في معبدالرامسيوم، لافتا إلى أن عملية إزالة الونش تمت لوجوده في مسار الزيارة الخاص بطريق الكباش والذي سيتم افتتاح مشروع تطويره في احتفالية كبرى قريبا، كما انه يحجب بانوراما الصرح التاسع .

ازالة ونش من امام الصرح التاسع بمعبد الكرنك

وأشار صلاح الماسخ مدير معبدالكرنك، إلى أن هذا الونش هو ونش ثابت محوري يعمل بالكهرباء، قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه لاستخدامه في مشروع فك وتركيب وإعادة بناء للصرح التاسع بعدما إرتفع البناء الذي كان يتم بواسطة السقالات الخشبية، وقد تم الانتهاء من المشروع عام 1999، ومنذ هذا الوقت ظل الونش في مكانه، وقد جرت محاولات عديدة من قبل المجلس الأعلى للآثار لفكه ونقله .

جدير بالذكر أن الصرح التاسع يحتوي على كتل أحجار «التلاتات» من عصر الملك اخناتون والتي استخدمها الملك حورمحب كحشوات بداخل مبنى الصرح التاسع ..