خبير دراسات استراتيجية: تطوير الريف يوفر فرص عمل ويقضي على هجرة الشباب للمدن

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قال محمد مرعي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مبادرة حياة كريمة تغير حياة 58 مليون مصري بشكل فعلي من خلال الاهتمام بخدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطنين.



تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع حياة كريمة قائم على الشراكة بين الحكومة ممثلة في نحو 20 وزارة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.



وأضاف المبادرة تحسن المعيشة في الأماكن التي تشملها ولكنها الدولة تنفذ مشروعات مختلفة من شأنها أن توفر فرص عمل تغني الشباب عن الهجرة إلى الحضر أو حتى اضطراره للهجرة غير الشرعية.



وأوضح محمد مرعي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المواطن في القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة جعلت المواطن يشعر بوقوف الدولة معه.