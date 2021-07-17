«الإنتاجي الحيواني»: قافلة بيطرية للقري الأكثر إحتياجا في الفيوم بالتعاون مع «الخدمات البيطرية»

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نظم معهد بحوث الانتاج الحيوانى بالتعاون مع معاهد بحوث التناسليات و«الصحة الحيوانية» و«الامصال واللقاحات البيطرية» والهيئة العامة للخدمات البيطرية قافلة بيطرية إلى القرى الاكثر احتياجا بمحافظة الفيوم بمراكز الفيوم وطامية وإبشواي وسنورس ويوسف الصديق وإطسا في الفترة من 10 حتى 15 يوليو وذلك في اطار التعاون بين المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور علاء الطحان مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني في تصريحات صحفية السبت، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد سليمان رئيس المركز بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وخدمة المجتمع وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملي، موضحا ان مشاركه المعهد في هذه القافلة يأتى ضمن مشروع الحملة القومية للقوافل العلاجية المجانية لصغار المربين .

وأضاف «الطحان»، ان المعهد يحرص على نقل التكنولوجيا الحديثة سواء بالاستعانه بالمركز الدولي للتلقيح الاصطناعي التابع للمعهد لبناء قطعان متميزه وراثيا أو بنشر دور التغذيه للحيوان وإيجاد الطرق الحديثه للتغذيه والاستفاده من المخلفات الزراعيه مؤكدا على ان هذا المشروع يأتي ضمن أولويات الوزاره وضمن سياسه مركز البحوث الزراعيه في النهوض بالمربي الصغير والثروه الحيوانية

وأوضح مدير معهد الإنتاج الحيواني، انه تم تدريب عدد كبير من المربين والمزارعين على عمل خلطات لتغذيه الحيوان ذات تكلفه اقتصاديه عاليه الجوده. وتم عمل ندوة ارشاديه عن التغذيه الصيفيه للحيوان وشرح للمقررات الغذائيه المثلى للحيوان.

وأشار «الطحان»، إنه تم تنظيم ندوه ارشاديه عمليه حول تدوير المخلفات الزراعيه وعن كيفيه عمل المعامله باليوريا أو الامونيا وعن كيفيه عمل السيلاج واستخدامها في تغذيه الحيوانات، موضحا إلى هذه القافلة العلاجية شهدت إقبالا كبير من أهالى القرى وبلغ إجمالي المستفيدين من صغار المربيين 1058 مستفيدا.