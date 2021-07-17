بعثة التشيك الأولمبية تعلن تسجيل حالة إصابة بـ«كوفيد 19»

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أعلنت بعثة التشيك الأولمبية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، بعد وصولها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت اللجنة الأولمبية التشيكية في بيان اليوم السبت، إن أحد أعضاء الفريق الأولمبي التشيكي، لم تكشف عن هويته، أثبتت إصابته بكوفيد -19 بعد هبوطه في طوكيو، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال مارتن دكتور رئيس الفريق الأولمبي التشيكي: «لسوء الحظ، على الرغم من كل الإجراءات لم نتمكن من تجنب هذا الوضع».

وأضاف البطل الأولمبي مرتين في سباق الزوارق من أتلانتا عام 1996: «جميع أعضاء الفريق الآخرين جاءت نتيجة اختبارهم سلبية وجميع الرياضيين بخير في القرية الأولمبية».

ولم تظهر على المصاب بـ«كوفيد 19» أي أعراض المرض قيد العزل حاليًا، تمامًا مثل العديد من أعضاء الفريق الآخرين الذين تم تحديدهم على أنهم من اتصالاته الوثيقة من الطائرة.