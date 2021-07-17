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أستاذ موارد مائية: السودان قد يواجه نقصًا في المياه خلال الأسبوع المقبل

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أستاذ موارد مائية: السودان قد يواجه نقصًا في المياه خلال الأسبوع المقبل أستاذ موارد مائية: السودان قد يواجه نقصًا في المياه خلال الأسبوع المقبل

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأمطار حاليا شديدة وغزيرة في إثيوبيا وهذا متوقع في هذا الوقت من كل عام، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وتابع شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن إيراد النيل الأزرق في الأسابيع الماضية كان طبيعيًا، ولكن انخفض حاليا إلى 25%.

وأضاف أن كمية الأمطار التي تهطل على إثيوبيا 200 مليون متر مكعب من المياه، كانت تصل كلها إلى سد الروصيرص، ولكن الآن تمر منها 50 مليون متر مكعب بينما تحجز بحيرة سد النهضة 150 مليون متر مكعب.

وأشار شراقي إلى أن السودان قد يواجه نقصًا في المياه خلال الأسبوع المقبل ولكنه لن يكون مثل نقص العام الماضي.

وتابع: «التدخل الدولي في مفاوضات سد النهضة من شأنه أن يزيد الضغط على أديس أبابا والتي لن تجد مفرا من الرضوخ للضغوط الدولية عليها من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم».

المصرى اليوم

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