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كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريح «غير لائق» بحق رئيسها

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كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريح «غير لائق» بحق رئيسها كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريح «غير لائق» بحق رئيسها

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أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية يوم السبت أنها استدعت السفير الياباني بعد تصريح «غير لائق» عن الرئيس مون جيه إن، واجتماعه المحتمل مع رئيس الوزراء الياباني خلال أوليمبياد طوكيو.

وأفاد التلفزيون الكوري الجنوبي «جي تي بي سي» بأن دبلوماسيا يابانيا لم يحدده سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون جيه إن، عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، وقال إن طوكيو «ليس لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سيئول حاليا».

تفاعل السفير الياباني مع تقرير التلفزيون ونسب التصريحات إلى نائبه هيروهيسا سوما، وقال إن الأخير استعمل كلمات «غير مناسبة بتاتا».

وأضاف السفير كويتشي أيبوشي: «وجهت إنذارا شديد اللهجة لنائب السفير سوما».

وفي تصعيد للموقف، طالب نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون بفرض عقوبات على صاحب التصريح.

واعتبر خلال لقائه السفير الياباني أن مثل تلك التصريحات «تمس بشدة» بمساعي تحسين العلاقات بين البلدين ويجب «اتخاذ اجراء مناسب بإزائها»، وفق ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية.

ويناقش البلدان حاليا تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال الألعاب الأولمبية لتحسين العلاقات التي صارت في أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب خلافات تاريخية.

والعلاقات بين طوكيو وسيئول تثقلها نزاعات قديمة موروثة من الفترة التي كانت فيها شبه الجزيرة مستعمرة يابانية (1910-1945)، وقد تفاقمت الخلافات منذ انتخاب مون جيه إن رئيسا لكوريا الجنوبية عام 2017، وهو محام من يسار الوسط منخرط في قضايا حقوق الإنسان.

المصرى اليوم

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