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بعد إعادة بنائها.. افتتاح الكنيسة الإنجيلية بعكاكا في المنيا

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بعد إعادة بنائها.. افتتاح الكنيسة الإنجيلية بعكاكا في المنيا بعد إعادة بنائها.. افتتاح الكنيسة الإنجيلية بعكاكا في المنيا

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افتتح المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائباً عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السبت، الكنيسة الإنجيلية بعكاكا بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، وذلك عقب الانتهاء من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، وذلك ضمن جهود الدولة للاهتمام بدور العبادة، وذلك بحضور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وأكد النجار سيادة روح الحب والاحترام بين أهالي المحافظة، مطالباً الجميع بالعمل والوقوف صفًا واحدًا لبناء الوطن والدفع به نحو التقدم والازدهار، معرباً عن سعادته لما لمسه من وحدة أبناء محافظة المنيا.

وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح ، تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ليحصد الشعب المصري بشائر الازدهار والتنمية والرخاء، فقد ترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادته الحكيمة وواجه بايمان راسخ التحديات، متطلعاً للمزيد من الإنجازات في ظل الأمن والأمان.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتم إلقاء نبذة تاريخية عن بناء وتأسيس الكنيسة الإنجيلية بعكاكا في المنيا منذ عام 1905، بالإضافة لعرض بعض الفقرات من الترانيم.

من جانبه، وجه القس أندريه ذكي الشكر لجميع المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس السيسي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتعاونهم ومحبتهم والعمل على المشاركة في الافتتاح، الذي يعد لفتة طيبة لأبناء الوطن الواحد.

المصرى اليوم

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