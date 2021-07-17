خبير تغذية: «هتخرج من عيد الأضحى زايد 6 كيلو»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير التغذية العلاجية، إنه مع قدوم عيد الأضحى يتناول الناس كميات كبيرة من السعرات والدهون عن طريق «الفتة»، واللحمة الضاني، محذراً من عدم مقاومة تناول الوجبات السمينة في عيد الأضحى القادم.

وتابع «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المٌذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت: «اللي مش هيهتم بكميات السعرات اللي داخلة جسمه، هيخرج من العيد زايد 5 أو 6 كيلو».

وأشار خبير التغذية العلاجية إلى أن هناك كورس يعمل على سير الدهون في الدم وخروجها مع الفضلات، بدلاً من بقائها داخل الجسم، وهو كورس «الأناسيليوم» موضحا أن كورس الأناسيليوم هو عبارة عن بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: «مجموعة مكونات في عبوة واحدة.