كاف: أفشة وبن شرقي يتشاركان في رقم مميز بدوري أبطال أفريقيا

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يتشارك محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي نجم نظيره الزمالك في رقم مميز تم تحقيقه خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، 2020-2021.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقرير قال فيه: «شارك أفشة مع الأهلي في دوري الأبطال منذ موسم 2020/19 في 10 أهداف (5 أهداف- 5 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع أشرف بن شرقي)، الأكثر في تلك المدة!».

ويخوض الأهلي مباراة صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم، كما أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة.

جدية وإصرار فى تدريبات الأهلى الأخيرة قبل النهائى الإفريقى

وتبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلة العودة للقاهرة من المغرب بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأهلي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى المطار، فور انتهاء مباراة نهائي إفريقيا مباشرة، حيث تبدأ رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.