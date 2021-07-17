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قال الدكتور نبيل ياسين، أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية بكلية طب البيطري جامعة القاهرة، إنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثير عن كيفية اختيار أضحية سليمة خالية من الأمراض وتصلح للذبح ومن شروط اختيارها عدم جواز الأضحية المريضة بأي نوع من الأمراض خاصة المرض المنتشر حالياً وهو الجلد العقدي.

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المٌذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن العمر الملائم لذبح ذكور الأغنام من 1- 2 سنة، وأفضلها عند عمر 12 شهرا، أما العمر الملائم من البقر ما أتم سنتين ويجوز التضحية بالعجول المعلوفة وهي دون السنتين إذا كان وزنها يساوي وزن عجل رعوي أتم سنتين.

وتابع: «يجب أن يكون دهن الذبيحة أبيض ولحمها أحمر زاهياً ورائحته طيبة، وأن يكون الكبد خالية من الحويصلات ومن الدمامل، كما أنه لا يجب أن تكون اللحمة رخوة بل يجب أن تكون متماسكة فإذا ضغطنا عليها لا تترك أصابعنا أثراً غائراً بل تعود إلى طبيعتها».

وأشار إلى أنه يجب ترك لحم الذبيحة في مكان به هواء متجدد عدة ساعات ثم توضع في الثلاجة حتى تتشمع وتزيد درجة الوسط الحامضي بها والذي يعمل كحافظ طبيعي من البكتيريا ويزيد من طراوة أنسجة اللحوم، لافتًا إلى أنه لا بد من حفظ اللحوم في الفريزر في أكياس لا تزيد وزنها عن كيلو ولا توضع الأكياس فوق بعضها بل تترك مسافات بينها حتى يصل التبريد لكل الأكياس ولا يتعفن اللحم.