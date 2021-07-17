يفضل عدم غسلها.. نصائح لاختيار وحفظ وطهي لحوم عيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت إدارة التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء عددا من النصائح والتوصيات للمواطنين قبل شراء وتناول لحوم العيد ومشتملاتها، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة وتلافى المخاطر الصحية.

وأكد الدكتور حاسم حمدي، مدير الادارة على التنسيق مع إدارة الطب الوقائي، وعدد من الإدارات المعنية بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى لعمل ندوات للتوعية الصحية في الادارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية على مستوى المحافظة حول اختيار لحوم العيد وتناولها وطرق التغذية السليمة لتلافى مخاطر الأمراض الناتجة عن تناول اللحوم ومشتملاتها في العيد، وذلك باشتراك أطباء الطب الوقائى ومراقبى الأغذية ومسئولى التثقيف والاعلام الصحى.

ومن جانبه، أوضح محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة بشمال سيناء كيفية اختيار وحفظ وطهى اللحم قبل عيد الأضحى باختيار اللحم الطازج فلا تكون عليه أية طبقة لزجة أو رائحة كريهة، وأنه يفضل عدم غسل اللحمة لأن غسيل اللحمة يجعلها تفقد كل المحتوى المائى أو السائل الأحمر الموجود بين العضلات، وأن هذا السائل يحتوى على الميوجلوبين وكافة البروتينات والفيتامينات أيضا.

وأضاف أنه يفضل عدم ذبح عجل أو غيره أمام آخر لأن الذبيحة تفزع وتخاف، وبالتالى يظهر هرمون الادرينالين في اللحم، وممنوع أيضا وضع اللحمة في أكياس وكتمها فور ذبحها.. بل يجب تركها في مكان بارد لمدة من 5 إلى 6 ساعات قبل وضعها في الفريزر.. كما أنه ممنوع تعليق اللحمة في الهواء مدة طويلة لأنه يحدث تأكسد للكوليستيرول الموجود ويصبح كوليستيرول مؤكسد خطير من الممكن أن يتسبب في جلطات، وأن تحفظ اللحوم بالثلاجة لمدة من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة وتحفظ بالفريزر للمدد الطويلة بعد وضعها في أكياس تفريز ذات سمك لتحمل البرودة الشديدة، وأيضا عند فك اللحمة من التجميد لابد من وضعها بالثلاجه لمدة ساعة، وبعد ذلك عمل صدمة لها على النار مباشرة لغلق المسام والمحافظة على المحتوى المائي.

وأعلن أنه للتفرقة بين أنواع اللحوم فالكندوز الكبير يكون لونها نبيتى غامق أما الكندوز الصغير فيكون ذات لون الأحمر، والبتلو ذات اللون الوردى.. أما لون الدهن فالأصفر يدل على أنه لحم بقرى واللون الأبيض يكون لحم جاموسي.

ويحذر من وجود خطأ شائع وهو وضع الملح على اللحمة أثناء عملية التتبيل.. موضحا أن الملح يسحب المحتوى المائى خارج اللحمة.. لذلك لابد من وضع الملح في آخر مرحلة التسوية .

وينصح مرضى الكبد والنقرس والقولون العصبى بتقليل كميات الأكل من اللحوم.

وأشار إلى أنه عند اختيار اللحوم وللتفرقة بين أنواعها: تكون اللحمة الكندوز الكبير بلون نبيتى غامق وتأخذ وقتا أكبر على النار.. أما الكندوز الصغير فتكون ذات لون أحمر، والبتلو ذات لون وردى.. وكذلك الدهن اذا كان أصفر فيدل ذلك على أنه لحم بقرى، واذا كان لونه أبيض فيدل على أنه لحم جاموسى .

ومن جانبه، أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى أهمية الندوات لتوعية المواطنين.. محذرا من الاكثار من تناول اللحوم لتجنب المخاطر الصحية.. حيث يتبع تناول اللحوم زيادة في كمية البروتينات والدهون، ويوضح أن الاكثار من اللحم الضأن يؤدى إلى العديد من اضطرابات الجهاز الهضمى وحدوث انتفاخ والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول نظرا لما يحتويه لحم الضأن من أحماض دهنية مشعة، وأن الحل هو عدم الإكثار منه وطهيه بطريقة الشى بعد السلق للتقليل من الدهون فيه.. كما أن تناول الكبد والكلى وغيرهما من أعضاء الذبيحة يؤدى إلى نسبة الكوليسترول العالية، وأن الحل هو: على الشخص العادى عدم الإكثار منها وتناولها مرة واحدة في العيد.. أما مريض القلب والكبد فعليه الامتناع عنها أو تناول القليل جدًا منها.. منبها على ضرورة وضع الكبد قبل طهيه في اناء به ماء ساخن وقطرات من الخل لمدة 20 ثانية حتى يتغير لونها إلى البنى الفاتح، وبذلك تكون قد زالت نسبة كبيرة من السموم والشوائب العالقة به.. على اعتبار أن الكبد هو عضو التصفية في أي جسم حى.. ثم تطهى بعد ذلك بأى طريقة .

وأوضح أن تناول الأطباق بطريقة تزيد من الدهون وكمية الدسم فيها مثل أطباق الطرب أو الفتة.. مع تحمير الخبز، وأن هذا غير مستحب بالمرة، وإن حدث فيجب مثلًا إزالة الكيس الذهنى وتناول اللحم المفروم فقط في طبق الطرب وتناول كمية بسيطة منها، وفى حالة الفتة فمن الأفضل

تحميص الخبز وعدم قليه.. فإن الدهون في اللحم تكفى ولا داعى لزيادتها .

وأعلن أن زيادة العطش بسبب تناول اللحوم والمخللات بجانبها، وبالتالى فان شرب الماء بعد الطعام مباشرة أو في وسط الأكل هو ما يسبب عسر هضم.. خاصة في حالة وجود بروتينات.. منبها أن الحل في تناول كوبين من المياه قبل الوجبة وتقليل الدهون والمخللات، وأن يتم شرب الماء بعد الوجبة بساعتين، وأن يكون مريض النقرس قد تناول دواءه .

كما ينصح ربة المنزل بأن تحاول في كل مرة تطهى فيها طبقًا من لحوم العيد التقليل من الدهون المضافة والاكتفاء بالدهون الطبيعية، ولذلك يجب الاعتدال وعدم الإسراف والمبالغة في تناول اللحوم الحمراء.. مع منع تناول اللحوم نهائيا لمرضى الكلى والنقرس، وأن يتم اختيار قطع اللحم قليلة الدهون وتجنب الأجزاء التي تصنف على أنها مرتفعة الدهون.. كما يجب استخدام التوابل والليمون بدلا من الملح، وأن يتم سلق اللحوم أو طهوها في الفرن بدلًا من القلى والتحمير .

وأضاف أن خطورة الإفراط في أكل اللحوم الحمراء في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، ويؤثر سلبا على قدرة البنكرياس على تنظيم السكر في الدم، وزيادة احتمال الإصابة بمرض النقرس.