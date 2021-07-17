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مران اليوم: تقسيمة فنية قوية للاعبين وكارتيرون يركز على الجانب البدني

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مران الزمالك اليوم: تقسيمة فنية قوية للاعبين وكارتيرون يركز على الجانب البدني مران اليوم: تقسيمة فنية قوية للاعبين وكارتيرون يركز على الجانب البدني

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب نادي الترسانة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية، بعد أن كان التركيز خلال مران أمس الجمعة على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.

وخاض اللاعبون التقسيمة تحت أنظار كارتيرون وجهازه المعاون: أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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