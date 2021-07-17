أحمد عادل يدعم الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز: «أفريقيا للكبار وأنت الأسطورة»

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حرص أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والجونة الحالي، على دعم لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر أحمد عادل عبدالمنعم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لهتافات جماهير الأهلي، في إحدى المباريات، معلقًا: «حارب على البطولة بروح الأبطال.. العب برجولة، موت على الكورة.. أفريقيا للكبار وأنت الأسطورة».

ويسعى النادي الأهلي للتتويج بالبطولة العاشرة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بها في النسخة الماضية على حساب الزمالك، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف.