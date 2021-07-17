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انتظم التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت على ملعب نادي الترسانة.

وكان الجزيري والمثلوثي قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس الجمعة بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

كما واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

ويعاني جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.