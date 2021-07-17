باكستان: توجيه حكومي بالتعامل مع حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني كأولوية قصوى

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وجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم السبت، باستخدام كافة الموارد للتحقيق في حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ رشيد أحمد، إن رئيس الوزراء عمران خان، وجه باستخدام كافة الموارد للتحقيق في حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني والتعامل معها كأولوية قصوى«.

وكانت أفغانستان، قد أعلنت أنها استدعت سفير باكستان للاعتراض على واقعة اختطاف وتعذيب ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد، نجيب الله على خيل. وأعلنت «احتجاجها الشديد على اختطاف ابنة سفير أفغانستان لدى إسلام آباد».