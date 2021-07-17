غانا تعدم آلاف الدجاج وتحظر نقل الدواجن وسط تفش لإنفلونزا الطيور

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير الخدمات البيطرية اليوم السبت إن غانا أعدمت 4500 دجاجة وفرضت قيودا على نقل الدواجن بعد اكتشاف نفوق ما يقرب من 6000 طائر بسبب فيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن1 شديد العدوى.

وقال باتريك أباكي مدير الطب البيطري لرويترز إن منشأ تلك الطيور كان في سبع مزارع في أقاليم أكرا الكبرى والأوسط وفولتا حيث جرى حظر نقل الدواجن.

وأضاف أن غانا أوقفت أيضا واردات الدواجن من توجو والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا وموريتانيا والسنغال كإجراء احترازي. وأعدمت توجو الشهر الماضي آلاف الطيور لمواجهة تفشي إتش5إن1.

وتعد هذه الحالات رابع تفش لأنفلونزا الطيور في غانا منذ عام 2015.