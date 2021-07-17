عقوبات رادعة على لاعبي المقاولون العرب

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قررمسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، والتي كان أخرها الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين.

وقرر مسؤولو ذئاب الجبل توقيع عقوبات مالية على اللاعبين وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى، وذلك لحين تحسن نتائج الفريق والعودة للانتصارات مرة أخرى، للخروج من النفق المظلم والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وأصبح المقاولون العرب، موقفه صعبًا في جدول الدوري، بعد الخسارة من بيراميدز، حيث تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر، والذي لازال لديه مباراتان مؤجلتان.

وسيبدأ المقاولون في نهاية الأسبوع الجاري، الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي 7 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.