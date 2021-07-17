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أدى المنتخب الأولمبي مرانه الأول على أحد الملاعب المخصصة لتدريب المنتخب المصري قبل لقائه الخميس المقبل أمام إسبانيا في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

جاء المران في السابعه مساء اليوم بتوقيت اليابان بعد أن وصلت البعثه ظهرا وأجرت مسحة طبية للكشف عن كورونا ثبت من خلالها سلامة جميع أفراد البعثة.

واعتبارا من الغد سيؤدي المنتخب تدريبه في موعد لقاء إسبانيا وهو الرابعة والنصف عصرا وتم تنظيم توقيتات وجبات الطعام بمعرفة الدكتور أيمن زين طبيب الفريق

المنتخب يقيم في الدور الخامس بأحد فنادق سابورو وهو داخل الفقاعة الطبية بمعنى عدم مغادرة الحجرة إلا للطعام أو التدريب حسب تعليمات اللجنه المنظمة الصارمة.

وتابع الكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون لقاء اليابان وإسبانيا الودي والذي انتهي بالتعادل 1-1.

ومن جانبه أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الأمور تجرى وفق المخطط لها من قبل مؤكدا أن الجميع تعاهد على بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج مشرفة خلال هذا العرس العالمي.