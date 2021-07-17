رفع 110 أطنان أتربة ومخلفات بإدفو

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قال إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إنه تم رفع 110 أطنان من تراكمات الأتربة والمخلفات من بعض الشوارع بالمدينة على مدار يومين، وهو الذى تواكب مع استمرار الأعمال اليومية للنظافة العامة بمشاركة ٢٠ معدة وسيارة نقل ثقيل بأحياء المدينة الثلاثة .

وأشار صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى أنه تم تشغيل الخط الجديد لمياه الشرب بقطر 600 مللي، والمغذي لمدينة نصر النوبة والذي يقع خلف عمارات الإسكان الاجتماعي، وبالتالي تم غلق الخط القديم المتهالك، وانتهت مشكلة التسريبات المسببة للطفح والبرك والحشائش خلف العمارات.

كما تم أيضا حل مشكلة انقطاع المياه بشارع 37 بالسبوع، وتم ضخ المياه للأهالي بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة، وهو الذي توازى مع رفع تراكمات الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والعمل على دعم كشافات الإنارة العامة بها.