وزير النقل: إحالة أي سيارة نقل تلقي مخلفات على الطريق الدائري إلى النيابة العامة

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أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعليمات بإحالة أي سيارة نقل تلقي مخلفات على الطريق الدائري إلى النيابة العامة.

وأجرى الوزير اتصالا بمحافظ القليوبية أثناء المرور في منطقة تقاطع محور الفريق العصار وامتداده محور شبرا/ بنها مع الطريق الدائري، حيث لاحظ كمية كبيرة من مخلفات حفر المبانى الجارى إنشاءها في المنطقة، حيث طلب التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع إلقاء هذه المخلفات والقبض على السائق والمركبة وتقديمهما إلى النيابة العامة للقضاء على هذه الظاهرة تماما.

وتابع الوزير، خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير الطريق الدائري برفقة قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، السبت، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، حيث بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من كوبري السلام حتى نفق سعد الدين الشاذلي بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 96%، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه 97% والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ووجه الوزير بنهو الطرق السطحيه اسفل كوبري السلام وفتح جميع التحويلات المروريه لتسيير حركه المرور للقادم من طريق الاسماعيليه الصحراوي للصعود إلى الطريق الدائري.

بعدها تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث تم الانتهاء من الكوبري اعلى محور الطوارئ وجاري تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الازالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، كما تم تفقد كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة100% بالمطالع والمنازل.

ثم تفقد الوزير كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 96%، والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج وشاهد الوزير نهو الكمر المعدني أعلى شارع المرج.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمحور المرج حيث تم نهو أعمال الرفع المساحي وجاري الانتهاء من أعمال التصميمات، وأكد وزير النقل أهمية هذا المحور الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 87% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، ووجه الوزير بتتفيذ أعمال النيوجرسي وفقاً لقياسات الجودة العالية.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بعد انتهاء التصميمات ووجه الوزير بالبدء الفوري في تنفيذها.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تابع أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد حيث وجه الوزير بضرورة الاستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه لمدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

كما تابع الوزير إزالة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة بالإضافة إلى انشاء مطلعين ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية

ووجه الوزير بضرورة فتح منزل الجزائر أمام حركة المرور للقادم من المعادي بعد الانتهاء من وضع العلامات الارشاديه خاصة وأنه تم الانتهاء من تنفيذ المنزل.

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسة انشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء محور مروري في منطقة سوق السيالة.

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى ومخطط الانتهاء منه في 30 /8 /2021 ليصبح أسرع كوبرى على نهر النيل تم تنفيذه في مصر.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، حيث أكد مدير المشروع انه جاري الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ، كما وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.