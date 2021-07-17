تقرير حقوقي: ارتفاع معدل العمليات الاهابية في الثلاثة أشهر الأخيرة بالمنطقة العربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف التقرير الربع سنوى عن مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية، الذي اعدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، عن ارتفع معدل العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالعمليات التي تبنتها الجماعات الإرهابية في الربع الأول من نفس العام.

وقال شريف عبدالحميد رئيس وحدة الابحاث والدراسات بالمؤسسة، إن «ماعت» رصدت في تقريرها وقوع نحو 212 عملية إرهابية خلال الفترة من أبريل حتي نهاية يونيو2021، مقارنة بما يصل إلى 169 عملية إرهابية خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الجاري.

وأضاف «عبدالحميد»: «وقع طيف واسع من العمليات الإرهابية في دول مٌمزقة، نتيجة أما النزاعات المسلحة المستمرة كما هو الحال في الصومال وسوريا واليمن، أو دولاً تٌعد طرفاً في نزاع مسلح كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين الموالية لإيران بنحو 44 عملية إرهابية أو دول تعاني من استقطاب سياسي حاد، وثغرات أمنية واضحة كحالة العراق» ..

وأوضح التقرير أن العراق جاءت في طليعة الدول التي تأثرت بالعمليات الإرهابية بنحو 72 عملية إرهابية، ومن ثم المملكة العربية السعودية بما يربو على 44 عملية إرهابية، يليها الصومال بواقع 41 هجومًا إرهابيًا، ومن ثم سوريا بواقع 26 هجومًا إرهابيًا، ثم اليمن بواقع 19 عملية إرهابية، ومن ثم ليبيا بواقع 5 هجمات إرهابية، وبعد ذلك تونس بنحو 3 عمليات إرهابية، ثم تأتي كلا من السودان ومصر بواقع عملية إرهابية واحدة لكل منهما.

ولفت التقرير إلى عدم تأثر 13 دول عربية أخرى بوجود عمليات إرهابية في الربع الثاني من عام 2021 وهم؛ الإمارات، وٌعمان والكويت، وقطر والمغرب، والجزائر والأردن، وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين، ولبنان ومملكة البحرين.

وحول أعداد القتلى، جاءت الصومال في طليعة الدول من حيث عدد القتلى الناجم عن العمليات الإرهابية في صفوف المدنيين والعسكريين بواقع 185 قتيلًا، يليها، سوريا بنحو 81 قتيلا، ويليها اليمن بواقع 75 قتيلًا، ثم العراق بواقع 68 قتيلًا، والسودان بواقع 7 لقي مصرعهم نتيجة العمليات الإرهابية، وليبيا التي كان ضحايا الاعتداءات الإرهابية فيها خمسة أشخاص، وفي الأخير كل من تونس ومصر الذي راح ضحية الإرهاب فرداً واحد في كل دول منهما.

وأكد التقرير أن جماعة الحوثيين جاءت في مقدمة التنظيمات التي تبنت عمليات إرهابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع (57) عملية إرهابية، نفذتها الجماعة في اليمن وفي اتجاه الأهداف المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية، وجاء تنظيم داعش كثاني جماعة تتبني عمليات إرهابية خلال الثلاثة الشهور الماضية بنحو 47 عملية إرهابية تركزت غالبيتها في العراق وسوريا، وتلاه حركة الشباب في الصومال بنحو (32) عملية إرهابية فيما تبني تنظيم القاعدة الذي على ما يبدو أنه يستعد لنشاط أكبر خلال المستقبل القريب 5 عمليات إرهابية وتبنت مليشيا عصائب أهل الحق وتنظيم أجناد الخلافة في تونس وميلشيا فرسان جنزو في ليبيا وهيئة تحرير الشام وتنظيم ولاية سيناء عملية إرهابية واحدة. فيما نٌسبت نحو 61 عملية إرهابية لمجهولون ولفصائل موالية للمليشيات الإيرانية في العراق.

وقال شريف عبدالحميد إن استمرار إمداد الحوثيين بالسلاح دون تدخل دولي، وإفشال دعاوي أي مفاوضات بينهم وبين التحالف العربي لدعم الشرعية قد يترتب على مزيد من العمليات في الثلاثة شهور المقبلة، وعلي ما يبدو إن تنظيم داعش هو الأخر على أهٌبة الاستعداد للقيام بعمليات أخرى مماثلة لاسيما في المناطق التي ينشط بها في المنطقة العربية كسوريا والعراق مستغلاً تنامي الخلافات السياسية والطائفية للقيام بهذه العمليات التي يذهب ضحيتها كثير من المدنيين بالإضافة إلى كمونه في مناطق يصعب على قوات الأمن الوصول إليها ومحاصرتها كبادية سوريا على سبيل المثال، أما في الصومال فيزيد من تعقيد المشهد الأمني الخلافات السياسية التي نجمت عن دعاوي تأجيل الانتخابات والتي أدخلت المعارضة التي تملك السلاح هي الأخرى كفاعل في الاشتباكات مع قوات الأمن الحكومية بجانب الجماعة التقليدية التي تمارس العنف وهي حركة الشباب الإرهابية.