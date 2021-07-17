وكيل الأزهر يناقش رسالة دكتوراه في جامعة بنها

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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية والوفد المرافق.

جاء ذلك على هامش مناقشة الدكتور الضويني رسالة دكتوراه بكلية التربية بجامعة بنها عن «استخدام المدخل المنظومي في تدريس فقه المواريث على تنمية مهارات التفكير العليا ومهارات حل المسائل الإرثية لدي طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية».

من جانبه، أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، عن سعادته بتواجد في جامعة بنها ومناقشته رسالة الدكتوراه تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية المقدمة من الباحث هاني عوده عواد مدير عام إدارة الجامع الأزهر الشريف.

وقالت الدكتورة إيمان عبدالحق إن لجنة المناقشة والحكم تكونت من الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبدالله ابراهيم أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية بكلية التربية بالقاهرة جامعة الأزهر، والدكتور وحيد السيد حافظ أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة بنها، والدكتور على سعد جاب الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة بنها.