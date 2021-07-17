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رغم تراجع معدل الإصابات بالفيروس..«» تؤكد انتظام صرف الكمامات القماشية على البطاقات

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رغم تراجع معدل الإصابات بالفيروس..«التموين» تؤكد انتظام صرف الكمامات القماشية على البطاقات رغم تراجع معدل الإصابات بالفيروس..«» تؤكد انتظام صرف الكمامات القماشية على البطاقات

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أكدت وزارة والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري، مُوضحةً استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرحها على البطاقات التموينية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

المصرى اليوم

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