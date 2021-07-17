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إدراج مبنى الوحدة الصحية في نوب طحا للترميم ضمن «حياة كريمة» بشبين القناطر

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إدراج مبنى الوحدة الصحية في نوب طحا للترميم ضمن «حياة كريمة» بشبين القناطر إدراج مبنى الوحدة الصحية في نوب طحا للترميم ضمن «حياة كريمة» بشبين القناطر

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أعلن النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر أنه تقرر إدراج ترميم وتطوير مبنى الوحدة الصحية بقرية نوب طحا التابعة لقرية نوى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك لتطوير وترميم المبنى.

قال «الكمار» إنه تقدم بطلب للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تضمن شكوى أهالى قرية نوب طحا بأن مبنى الوحدة الصحية به مشاكل إنشايئة كثيرة وأصبحت الحالة الإنشائية غير مناسبة لتقديم خدمة طبية على أكمل وجة لأهالى القرية حيث ان المبنى أيل للسقوط.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه على الفور تم تشكيل لجنة من الإدارة الصحية بشبين القناطر لفحص الحالة الإنشائية لمبنى الوحدة الصحية بالقرية وأفادت الإدارة انه تم عمل زيارة ميدانية للمبنى وتبين أنه في حاجة إلى الترميم والتطوير وهو غير أيل للسقوط كما افادت الإدارة الصحية ان الوحدة الصحية في نوب طحا مدرجة كباقى الوحدات الصحية بالإدارة في شبين القناطر ضمن خطة الترميم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لقرى الريف المصرى وسيتم البدء في التطوير بها في الميعاد المحدد لها.

المصرى اليوم

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