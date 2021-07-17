بسبب «ذبح الأضاحي» .. «مياة الغربية» تتخذ إجراء لمنع انسداد الشبكات أو حدوث طفح بالشوارع

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالغربية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بنطاق المحافظة، وقال العميد المهندس خالد جمال الدين أحمد القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الشركة نظمت حملات توعوية في جميع مدن ومراكز المحافظة داخل المجازر وأماكن ذبح الأضاحى للحد من الإسراف في استهلاك المياه وأيضاً عدم القاء مخلفات الأضاحى في شبكة الصرف الصحى.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة زيادة التصرفات المتوقعة بسبب أعمال ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفح بالشوارع.

وأكد جمال الدين، أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تم إصدار تعليمات لجميع رؤساء الفروع بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشار أيضاً إلى تأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكيد على تواجد الورديات في التوقيتات المحددة لكل دورية وتكليف الادارة العامة للمتابعه والامن بالجان مرور للمتابعة اليومية على المحطات والشبكات.

وأعلن، وجود غرفة طوارئ مركزية لاستقبال جميع شكاوى المواطنين تم تخصيص الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها بجميع مراكز ومدن المحافظة في حينه.