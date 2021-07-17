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طلاب «علمي علوم» في القليوبية: امتحان الكيمياء «صعب وطويل»

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طلاب «علمي علوم» في القليوبية: امتحان الكيمياء «صعب وطويل» طلاب «علمي علوم» في القليوبية: امتحان الكيمياء «صعب وطويل»

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قال عدد من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية الشعبة العلمية «علوم» إن امتحان مادة الكيمياء التي أدوها، اليوم، صعب وطويل وإن الامتحان به مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة والطالب المتفوق تصل إلى حوالى 20 سؤال بينما كانت اسئلة فرع العضوية صعبة جدا.

وبشكل عام انقسم الطلاب حول مستوي صعوبة الامتحان وسهولته حيث خرج بعض الطلاب من إحدى اللجان مصدومين بشدة من الامتحان، مؤكدين أن أكثر من 40 سؤال من إجمالي 50 سؤال لم يكونوا قادرين على حلها فيما كان هناك 10 اسئلة سهلة الحل.

في الوقت الذي قال فيه البعض الآخر إن الامتحان كان متوسط الصعوبة وبه أسئلة للمتميزين لاتزيد عن 20 أسئلة ولكن الكل أجمع على أن أسئلة فرع العضوية كانت صعبة ومحيرة وتسبب في صدمة وانهيار لبعض الطلاب والطالبات داخل اللجان بصعوبتها كما ان الإمتحان طويل ويحتاج وقت اطول.

وأكدت مصادر بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الإمتحانات لم تشهد اليوم أي مشكلات تعكر صفو سير العملية الإمتحانية كما لم تتلقي الغرفة أي شكاوي من الطلاب أو رؤساء اللجان حول الإمتحان.

المصرى اليوم

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