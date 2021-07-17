رئيس جامعة طنطا: خطة متكاملة للمساهمة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

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‏أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه تم إعداد خطة متكاملة ‏لمساهمة الجامعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية قرى الريف المصري، مؤكداً أنه المشروع الأضخم في مصر في العصر الحديث والذى يستهدف تطوير ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات بسواعد المصريبن بتكلفة ٧٠٠ مليار جنيه، والإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر كما يستهدف الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري.

أوضح رئيس الجامعة أن الخطة تتضمن توجيه عدد كبير من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والرياضية والتوعوية إلى القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنظيم 28 قافلة طبية خلال عام ٢٠٢١ بتكلفة ٨ مليون جنية و٢٥٠ ألف جنية، مؤكداً أنه تم إطلاق عدد اا قافلة طبية كبرى منها إلى القرى والنجوع بالمحافظة منذ شهر يناير الماضى وحتى منتصف يوليو الجارى حيث قامت تلك القوافل بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالقرى الأكثر احتياجًا وصرف الدواء بالمجان، كما تستهدف الخطة تنفيذ ٢٥ قافلة بيطرية بتكلفة اجمالية تبلغ ٣٧٥ الف جنية، تم تنظيم ١٠ قوافل منها خلال ذات الفترة وسيتم تنظيم ١٥ قافلة أخرى قبل نهاية ديسمبر القادم، كما تم تنظيم ٤ قوافل زراعية ونستهدف تنفيذ ٦قوافل أخرى قبل نهاية العام.

وأضاف د.محمود ذكى أن الجامعة نظمت أيضا عدد ٤٠ قوافل اجتماعية و٤ قوافل رياضية و١١ قوافل توعويوية بالقرى الاكثر احتياجا خلال ٧شهور في ٢٠٢١.