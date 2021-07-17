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تحرير محضرين ضد طالبين بتهمة الغش في امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

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تحرير محضرين ضد طالبين بتهمة الغش في امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية تحرير محضرين ضد طالبين بتهمة الغش في امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

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أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية إمتحان مادة «الكيمياء»، اليوم السبت، حيث صرح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية أن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 22876 طالب وطالبة وعدد الحضور 22713 وعدد الغائبين 163 طالب بنسبة حضور 99.29%.

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبان بمدرسة الماى الثانوية بشبين الكوم لمحاولتهم الغش بتابلت مُهكر، فيما تم نقل طالب بالإسعاف فور إصابته بحالة إغماء متكرر بمدرسة الشهداء العسكرية بنين، كما تم عمل محضر إثبات حالة لطالبة بمدرسة عدلى منصور الثانوية بمنوف لإستخدامها قلم قابل للمسح في الإجابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة الغورى الثانوية ببركة السبع لإستخدام الموبايل في الغش.

وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

المصرى اليوم

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