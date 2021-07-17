ضبط جهازي تابلت مهكرين وهاتفين بحوزة 4 طلاب وإصابة طالبة بإغماء بامتحان الكيمياء ببني سويف

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ضبطت لجنة امتحانات الثانوية العامة في بني سويف، 4 أجهزة تابلت وموبايل ما بين تهكير وخارج المنظومة مع الطلاب داخل لجنة تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، أثناء تأدية الطلاب لامتحان مادة الكيمياء.

وبدأت لجنة الشؤون القانونية بالتعاون مع غرفة عمليات الوزارة في التحقيق مع الطلاب الأربعة والتأكد من قيامهم بالغش من تلك الأجهزة من عدمه. وتبين أن الطلاب الأربعة هم: «ع. م. ر» بحوزته تابليت مهكر، و«م. ح. ع» تابلين مهكر، «أ. س. م» استخدام موبايل، و«ف. م. م» موبايل.

وفي السياق ذاته، أصيبت طالبة بإحدى لجان مركز الواسطى بحالة من الإغماء وجرى تقديم الإسعافات الأولية لها.

وأدى طلاب الشعبة العلمية، الامتحان في مادة الكيمياء، اليوم السبت، وعددهم 10729 طالبا وطالبة، حضر منهم 10586، بنسبة حضور 98.6% فيما تغيب 143 طالباً عن الامتحان.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي انطلقت السبت، 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، المشاركين في أعمال الامتحانات، حيث يؤدي الامتحان 16 ألف و757 طالباً وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية أمام 62 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، في ظل توفير 14 استراحة للمراقبين.