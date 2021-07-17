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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم السبت في الخامسة مساء بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء امس الجمعة بعد حصول اللاعبين على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.