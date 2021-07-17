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وزير يوجه المديريات بالتواجد في الشارع أيام العيد لتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين

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وزير التموين يوجه المديريات بالتواجد في الشارع أيام العيد لتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين وزير يوجه المديريات بالتواجد في الشارع أيام العيد لتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين

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وجه الدكتور على ‏المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، رؤساء الشركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة ‏لها، وتضمنت توجيهات الوزير ضخ اللحوم وتوافر السلع ‏الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية كما أجرى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، العديد من الإتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات ‏المطروحة بمنافذ البيع، مشيراً إلى أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ‏ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طن يوم لمنافذ بيعها التي تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية، مضيفاً أن كل مجمع يصل إلية هذه الأيام أكثر من ‏عشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات ‏المواطنين من اللحوم.

كما تلقى الدكتور على المصيلحي من خلال المتحدث الرسمي ‏ومعاونه تقريراً من المركز الاعلامي التابع له، وأفاد التقرير الوارد اليه من ‏المركز الاعلامي الذي قام بجولة اليوم على الكثير من المجمعات الاستهلاكية، وتم التأكد من توافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد ‏كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم ‏بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة، وأكد التقرير الوارد إلى ‏الوزير، وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين ‏بالتخفيضات الموجودة بإسعار اللحوم، واشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة ‏في وزارة التموين على تلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الاضحى المبارك.‏

وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على مديريات ‏التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الاضحى المبارك للتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز ايضاً.

المصرى اليوم

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