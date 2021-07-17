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وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة لها، وتضمنت توجيهات الوزير ضخ اللحوم وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية كما أجرى وزير التموين والتجارة الداخلية، العديد من الإتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات المطروحة بمنافذ البيع، مشيراً إلى أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طن يوم لمنافذ بيعها التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، مضيفاً أن كل مجمع يصل إلية هذه الأيام أكثر من عشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات المواطنين من اللحوم.
كما تلقى الدكتور على المصيلحي من خلال المتحدث الرسمي ومعاونه تقريراً من المركز الاعلامي التابع له، وأفاد التقرير الوارد اليه من المركز الاعلامي الذي قام بجولة اليوم على الكثير من المجمعات الاستهلاكية، وتم التأكد من توافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة، وأكد التقرير الوارد إلى الوزير، وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين بالتخفيضات الموجودة بإسعار اللحوم، واشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة في وزارة التموين على تلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الاضحى المبارك.
وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على مديريات التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الاضحى المبارك للتأكد من توافر السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز ايضاً.