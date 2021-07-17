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يواصل قطاع الناشئين بنادي الزمالك الاختبارات الجديدة في محافظات مصر لاختيار مواهب الناشئين وتحديدا في داخل محافظة كفر الشيخ، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات مصر.

وتمت الاختبارات بمحافظة كفر الشيخ بمركز شباب محلة موسى، تحت إشراف لجنة فنية ضمت كلا من: أسامة حسن، عصام هلال، ومحمد إبراهيم، ومصطفي نجم، ومحمد مصطفي، وأيمن الطويل مدرب حراس مرمي كأعضاء فنيين، ومحمد السيد استمارات.

كما تواجد بالاختبارات اليوم نجوم الزمالك: طارق يحيي وجمال عبدالحميد ونصر إبراهيم ومدحت عبدالهادي وهشام يكن.

وشهدت الاختبارات إقبالا كبيرا من المواهب الشابه على الانضمام للنادي.